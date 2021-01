ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता, PM बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द किया

नई दिल्ली। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन आने के बाद से ही जॉनसन के भारत दौरे पर संशय बादल मंडरा रहे थे।

गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री जॉनसन ने आज सुबह पीएम मोदी से बात की, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस माह की शुरुआत में भारत आने में असमर्थ हैं।

United Kingdom PM Boris Johnson cancels visit to India later this month: Reuters (File pic) pic.twitter.com/47tMYhq5cu