Bihar के Muzaffarpur और Patna में बनेगा corona हॉस्पिटल, PM केयर फंड से दिया जाएगा पैसा

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus in India) से जूझ रहा है। ज्यादातर हिस्से इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। पाबंदियों और लॉकडाउन (India Lockdown) के बावजूद कोरोना संक्रमितों (COVID-19) का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आलम ये है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं, इस महामारी से लड़ने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। इसी कड़ी में केन्द्र सरकार ( Central Government ) ने COVID-19 हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक, बिहार (Coronavirus in Bihar) के पटना ( COVID-19 in Patna ) और मुजफ्फरपुर (coronavirus in Muzaffarpur ) में पीएम केयर फंड ( PM Care Fund ) से कोरोना हॉस्पिटल ( corona Hospital ) बनाए जाएंगे।

Bihar में बनेंगे दो COVID-19 हॉस्पिटल

दरअसल, बिहार coronavirus rus in Bihar ) में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य में कोरोना हॉस्पिटल की भारी कमी है। लिहाजा, केन्द्र सरकार (Central Government) ने पीएम केयर फंड से पटना और मुजफ्फपुर में पांच सौ बेड वाले कोविड-19 हॉस्पिटल ( COVID-19 Hospital ) बनाने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि DRDO की मदद से बिहार में दोनों कोरोना हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। दोनों हॉस्पिटल में पांच-पाच सौ बेड की सुविधा होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना के बिहटा स्थित कोविड हॉस्पिटल (COVID-19 Hospital in Bihar) का आज उद्घाटन किया जाएगा, जबकि मुजफ्फपुर के हॉस्पिटल का भी उद्घाटन जल्द ही होगा। पीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों हॉस्पिटल में 125 वेंटिलेटर के साथ ICU बेड की सुविधा है। जबकि, 375 सामान्य बेड हैं। सभी बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। इन हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विस की ओर से डॉक्ट्स और पैरामेडिकल स्टाफ आर्म्ड फोर्स दिए जाएंगे।

