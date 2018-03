नई दिल्ली: पीएम मोदी रविवार को कर्नाटक के तुमकुरु में युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ' यूथ पावर: ए विजन फॉर न्यू इंडिया' के विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तुमकूरु का ये स्टेडियम हजारों विवेकानंद और हजारों भगिनी निवेदिता की ऊर्जा से लबरेज है। सभी ओर केसरिया रंग ही दिख रहा है जो ऊर्जा को ज्यादा बढ़ा रहा है। पीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी से हर वक्त कुछ नया सीखने का मिलता है। इसी को लेकर मैं निरंतर प्रयत्न करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मिलूं उनसे संवाद करूं और नए आइडिया पर काम करूं। उन्होंने कहा कि आज के तीनों आयोजनों के केंद्र बिंदु स्वामी विवेकानंद हैं।पीएम ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए कहा कि कर्नाटक पर तो स्वामी जी का विशेष स्नेह रहा है। अमरीका के शिकागो भाषण से पहले वह कर्नाटक में कुछ दिन रुके थे।

गौरतलब है कि कार्यक्रम का आयोजन रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम के रजत जयंती समारोह, शिकागो में विवेकानंद के भाषण की 125वीं वर्षगांठ और भगिनी निवेदिता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है।

There is always something to learn from the conversations with young generation. Therefore, I always try to meet youth more & more, to talk to them, to listen to their experiences & to work according to their hopes & aspirations: PM Modi at "Youth Power" convention pic.twitter.com/IXMr0HKfaZ — ANI (@ANI) March 4, 2018

पूर्वोत्‍तर के नतीजों ने पूरे देश में उत्सव का माहौल बना दिया

पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि यहां तीर्थों की बात हो रही है तो Technology की भी चर्चा है। यहां ईश्वर की भी बात हो रही है और नए Innovations की भी चर्चा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्वोत्‍तर में बीजेपी को मिली अभूतपूर्व जीत का भी जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि आपने देखा कि परसों पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ था। कल पूर्वोत्‍तर के नतीजों ने फिर एक बार पूरे देश में उत्सव का माहौल बना दिया। मैं इसे एक पार्टी की जीत, एक पार्टी की हार के तौर पर नहीं देखता हूं। महत्वपूर्ण ये है कि पूर्वोत्‍तर के लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल हुआ। उन्‍होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ जब देश के अन्य राज्यों के लोग भी ये देखने के लिए सुबह से टीवी खोलकर बैठ गए कि मेरे उत्तर-पूर्व के भाइयों-बहनों ने क्या जनादेश दिया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।

A day after Holi,the results of North-east elections again created an environment of festival. You must think why I am discussing it here. I'm not seeing it as victory&defeat of political parties, significant is that entire nation was involved in North-east's celebrations:PM Modi pic.twitter.com/I1sbr6wPtU — ANI (@ANI) March 4, 2018

पीएम का संदेश- नयापन ही भविष्य का आधार

युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नयापन ही बेहतर भविष्य का आधार है। स्कूलों में कम उम्र के बच्चों के विचारों को अविष्कार में बदलने के लिए सरकार ने 'अटल इनोवेशन मिशन' की शुरुआत की है। अब तक देशभर में 2400 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स' को स्वीकृति दी जा चुकी है।

Innovation is the base of better future. To convert ideas of school students into innovation, government has introduced Atal Innovation Mission. More than 2,400 Atal Tinkering Labs have been approved across the country: PM Modi at "Youth Power" convention pic.twitter.com/l8AyxsiBQe — ANI (@ANI) March 4, 2018

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा मंत्र भी 'विद्यार्थी देवो भव' है। उन्होंने कहा कि मैं इसे 'युवाशक्ति देवो भव' भी कहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में 20 वर्ल्ड क्लास शिक्षा संस्थान बनाने की योजना बनाई है। RISE नाम से एक नई योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत सरकार अगले चार साल में देश के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।

"Vidyarthi Devo Bhava is not only yours, but our mantra as well. In fact, with your permission, I would like to add in it, "Yuva Shakti Devo Bhava": PM Modi at "Youth Power" convention pic.twitter.com/gjnaVjwWhP — ANI (@ANI) March 4, 2018

युवाओं के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की

पीएम मोदी ने आगे कहा कि युवा अपने दम पर अपना बिजनेस शुरू कर सकें, उन्हें बिना बैंक गारंटी कर्ज मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई जा रही है। मुद्रा योजना के तहत अब तक देश में करीब-करीब 11 करोड़ लोन दिए गए हैं। कर्नाटक के नौजवानों के भी 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए हैं।

Innovation is the base of better future. To convert ideas of school students into innovation, government has introduced Atal Innovation Mission. More than 2,400 Atal Tinkering Labs have been approved across the country: PM Modi at "Youth Power" convention pic.twitter.com/l8AyxsiBQe — ANI (@ANI) March 4, 2018

पीएम ने युवाओं को दिलाया संकल्प

युवा को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक संकल्प तय करके उस पाने के लिए रुकना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संकल्प के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में मैंने भी स्वयं से एक बार ये प्रश्न किया था। इस प्रश्न का हम जितना जल्दी सामना कर लें, जीवन में आगे का रास्ता उतना ही स्पष्ट हो जाता है।

Innovation is the base of better future. To convert ideas of school students into innovation, government has introduced Atal Innovation Mission. More than 2,400 Atal Tinkering Labs have been approved across the country: PM Modi at "Youth Power" convention pic.twitter.com/l8AyxsiBQe — ANI (@ANI) March 4, 2018

#WATCH: PM Narendra Modi addresses a Youth Convention in Karnataka's Tumakuru via video conferencing https://t.co/x669pyOXvx — ANI (@ANI) March 4, 2018