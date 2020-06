पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया 5 I फॉर्मूला, जानें संबोधन की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ( PM modi ) ने कहा, कि अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स ( Product ) बनें जो मेड इन इंडिया ( Made in India ) हों, मेड फॉर द वर्ल्ड ( Made For the World ) हों। कैसे हम देश का आयात ( Import ) कम से कम करें? इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं? हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टविटी ( Productivity ) बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे।

मंगलवार को पीएम मोदी उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ ( CII ) के वार्षिक सत्र में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग जगत को संबोधित करते हुए ये बात कही।

5 आई का मंत्र

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 5 आई का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पांच बातें बहुत जरूरी हैं- इंटेंट ( Intent ) , इंक्लूजन ( Inclusion ), इन्वेस्टमेंट ( Investment ) , इन्फ्रास्ट्रक्चर ( Infrastructure ) और इनोवेशन ( Innovation )। ये पांच चीजें देश को आत्मनिर्भर ( Atmanirbhar ) बनाने के लिए मददगार साबित होंगी।

पीएम के संबोधन की 10 बड़ी बातें

1. इस हालातों में आपने “गेटिंग ग्रोथ बैक” की बात शुरू की है, इसके लिए भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं।

2. कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना, हमारी उच्च प्राथमिकता में से एक है।

3. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार तुरंत महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। जो आने वाले समय में फायदेमंद होंगे।

4. सरकार ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कर रही है जिनकी देश ने उम्मीद भी छोड़ दी थी।

5. किसान अब अपनी शर्तों पर किसी भी राज्य में फसल को बेच सकता है। अब ई-ट्रेडिंग के जरिए से फसल को बेचा जा सकता है।

6. हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं।

7. जिन नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी, उन्हें भी खोला गया है।

8. कोरोना संकट के बीच 74 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंचाया गया है।

9. लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को आठ करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडरों को उनके घरों तक फ्री में पहुंचाया है

10. प्राइवेट सेक्टर के 50 लाख कर्मचारियों को 24 फीसद पीएफ सरकार ने दिया है।