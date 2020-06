Coal Mine Auction Launch पर PM Modi ने पूछा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, निर्यातक क्यों नहीं है

नई दिल्ली। देश में 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन ( coal mine auction ) की नीलामी के लॉन्चिंग के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। भारत इससे लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। पीएम ने कहा कि कोल रिजर्व के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद यह दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। इसे अब बदलना होगा। एक मजबूत माइनिंग ( mining sector ) और मिनरल सेक्टर के बिना आत्मनिर्भरता ( self reliant india ) संभव नहीं है। क्योंकि Minerals और Mining हमारी अर्थव्यवस्था ( Indian economy ) के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, भारत उसे अवसर में बदलने के लिए कृत-संकल्पित है। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है।"

आत्मनिर्भर भारत के विचार को लेकर पीएम बोले, "आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण में लगाएगा। महीने भर के भीतर ही, हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे MSMEs के सेक्टर में हो या फिर अब कोयला और खनन के क्षेत्र में हो, तेज़ी से ज़मीन पर उतर रहे हैं।"

