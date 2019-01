नई दिल्‍ली। समाजवादी विचारों के प्रबल समर्थक और ट्रेड यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस के निधन की सूचना आने के बाद से देश भर में शोक की लहर है। उनके निधन पर सभी दलों ने नेताओं गहरी संवेदना जताई है। मुजफ्फरपुर से चार बार सांसद रहे जॉर्ज के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वह भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। वह स्पष्टवादी, निडर और दूरदर्शी राजनेता था। उन्‍होंने एक मजदूर नेता व रक्षा और रेल मंत्री के रूप में देश के मजबूती और विकास में मूल्‍यवान योगदान दिया।

नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा

भूतपूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्‍होंने कई पदों पर रहकर देश की सेवा की। रक्षा एवं रेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले और कई मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया। वह जीवनपर्यंत गरीबों और मजदूरों के खिलाफ होने वाली नाइंसाफी लड़ते रहे। रक्षामंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।



राहुल ने जताया दुख

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख जताया है। राहुल ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ..., दुःख की इस घड़ी में उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदना है...।

निडर ट्रेड यूनियन लीडर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर हार्दिक संवेदना जाहिर की है। वह बेहद निडर ट्रेड यूनियन लीडर थे, जो हमेशा इंसाफ के लिए लड़े...। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे...। उन्‍होंने कहा कि देश को उनके जैसे लीडरों की आज भी जरूरत है।

जॉर्ज को बताया अपना आदर्श

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व रक्षामंत्री के निधन पर हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निडर मजदूर नेता और देश के लिए लड़ने वाले फर्नांडीस ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। वह ट्रेड यूनियनों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़े... मैं उन्हें आदर्श मानता हूं।

मजदूर संघ के बड़े नेता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मजदूर संघ का बहुत अच्छा नेता बताया है। उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व रक्षामंत्री और अति-प्रशंसित मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडीज जी के निधन से बहुत दुखी हूं... उन्हें दशकों से जानती थी... उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना...।

When we think of Mr. George Fernandes , we remember most notably the fiery trade union leader who fought for justice, the leader who could humble the mightiest of politicians at the hustings, a visionary Railway Minister and a great Defence Minister who made India safe and strong.

During his long years in public life, George Sahab never deviated from his political ideology. He resisted the Emergency tooth and nail. His simplicity and humility were noteworthy. My thoughts are with his family, friends and lakhs of people grieving. May his soul rest in peace.