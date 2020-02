संघ विचारक परमेश्वरन के निधन पर पीएम मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने जताया शोक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) और गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) समेत कई दिग्गज हस्तियों व नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) के विचारक पी. परमेश्वरन ( P. Parameswaran ) के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रविवार को पीएम समेत सभी दिग्गजों ने ट्वीट कर शोक जताया।

संघ विचारक परमेश्वरन ने शनिवार मध्यरात्रि केरल के पलक्कड़ जिला स्थित अपने एक मित्र के आवास पर अंतिम सांस ली। वह 93 वर्ष के थे। वह RSS के श्रेष्ठ नेता, विचारक, लेखक और भारतीय विचार केंद्र ( BVK ) के संस्थापक थे।

An institution builder, Parameswaran Ji nurtured eminent institutions such as the Bharatheeya Vichara Kendram, Vivekananda Kendra and others. I am fortunate to have interacted with him many times. He was a towering intellectual. Anguished by his demise. Om Shanti. pic.twitter.com/DMo2fBiL3r — Narendra Modi (@narendramodi) February 9, 2020

ट्विटर के जरिए शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा 'श्री पी. परमेश्वरन भारत माता के गौरवशाली व निष्ठावान पुत्र थे। उनका जीवन भारत की सांस्कृतिक जागरण, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और निर्धनों की सेवा में समर्पित था। परमेश्वरन जी, उनका विचार बहुप्रज्ञ और लेखन उत्कृष्ट था। वह अजय थे!’

पीएम मोदी ने परमेश्वरन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा 'संस्थान निर्माता परमेश्वरन जी ने भारतीय विचार केंद्रम, विवेकानंद केंद्र व अन्य प्रख्यात संस्थानों का विकास किया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अनेक बार उनसे बातचीत करने का मौका मिला। वह उच्च कोटि के बुद्धिजीवी थे। उनके निधन से दुखी हूं। ओम शांति।’

Saddened to learn about the demise of senior Pracharak and Padma Vibhushan P. Parameswaran ji. He was a great social reformer and a true nationalist who devoted his entire life in the service of nation & humanity. His passing away is an irreparable loss to the society. Om Shanti. pic.twitter.com/qV3qN6jrFP — Amit Shah (@AmitShah) February 9, 2020

Parameswarji was the director of Bharatheeya Vichara Kendram & President of Vivekananda Kendra. His writings & thoughts on social, cultural, religious and national issues were unparalleled. His contribution to restore democracy during the emergency will always be remembered. pic.twitter.com/rCYfe7S24a — Amit Shah (@AmitShah) February 9, 2020

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए लिखा 'वरिष्ठ प्रचारक व पद्मविभूषण पी. परेश्वरन जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वह महान सामाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।’

राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु ने ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त करते हुए लिखा ' आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता पी. परेश्वरन जी के निधन से दुख हुआ। समाज के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता, हमारे समृद्ध इतिहास को खंगाले में उनका प्रबुद्ध योगदान और उन्होंने जो संस्थान बनाए उनके माध्यम से अनके लोगों को प्रेरणा देना सब कुछ उन्होंने हमारे देश को महान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन की तरह किया। शोकसंवदेना, ओम शांति।'