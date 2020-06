PM मोदी ने कहा- ये दूरी का वक्त लेकिन दूरियों को मिटाता है योग, देशवासियों से की खास अपील

नई दिल्ली। योग के छठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस ( International Yoga Day 2020 )से आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi )ने कहा है कि योग COVID 19 महामारी से उत्पन्न कई चुनौतियों का बहुआयामी समाधान प्रदान करता है। महामारी के कारण लोगों को अपने घरों के अंदर से ही योग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि घातक वायरस ने गतिशीलता को कम कर दिया है, लेकिन इससे हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर अपने घरों और परिवार के साथ ही योग करेंगे।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खतरे के चलते लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से मना किया गया है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार मैदानों और पार्कों में लगने वाली भड़ी नहीं दिखेगी।

पीएम मोदी ने कहा ये दूरी का समय है, लेकिन क्या आप जानते हैं योग दूरी को खत्म करता है। योग वह है जो चीजों को जोड़ता है या साथ लाता है।

लॉकडाउन में अपनी नौकरी और काम गंवाने वालों के लिए पीएम मोदी लेकर आए खुशखबरी, अब घर के पास ही मिलेगा काम

Hon'ble PM, Shri @narendramodi motivating everyone to practice #Yoga as it offers multi-dimensional solutions to multiple challenges in the crisis of #COVID19. Theme of this year is #YogaAtHome & #YogawithFamily.

Click here: https://t.co/LOuSDVfj9j#InternationalYogaDay2020