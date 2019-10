द्वारका रामलीला में पीएम मोदी ने चलाया तीर, देश की भलाई के लिए हर व्यक्ति ले एक संकल्प

नई दिल्ली। दशहरा के मौके पर राजधानी स्थित द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित रामलीला में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले राम-लक्ष्मण की आरती उतारी और जनता को संबोधित करने के बाद बाण मारकर रावण के पुतले का दहन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार हमारे समाज को एकजुट करता है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे एक संकल्प लें, ताकि राष्ट्र को फायदा पहुंचे।

पहली बार द्वारका स्थित रामलीला मैदान पहुंचे पीएम मोदी ने दशहरा समारोह में अपने भाषण की शुरुआत 'जय श्री राम' से की। पीएम मोदी ने कहा, "भारत उत्सवों की भूमि है। शायद ही 365 में कोई एक दिन बचा होगा जब हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में उत्सव ना मनाया जाता हो। हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का, शिक्षा का और सामूहिक जीवन का निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "उत्सव हमें जोड़ते भी हैं और उत्सव हमें मोड़तें भी हैं। उत्सव हममें नई उमंग और उत्साह भी भरते हैं साथ ही नए-नए सपनों को सजने का सामर्थ्य भी देते हैं।"

इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तीकरण की बात करते हुए कहा, "भारत शक्ति साधना की जमीन है। बीते नौ दिन हमनें मां की पूजा की। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम सदैव महिलाओं की इज्जत और सशक्तीकरण के लिए काम करें। वह जमीन जहां पर मां की पूजा होती है, वहां हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर महिला की इज्जत का सम्मान करें।"

उन्होंने आगे कहा, "मन की बात के दौरान मैंने घर की लक्ष्मी की बात की। इस दिवाली पर हमें सामूहिक कार्यक्रम करके जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, जो बेटियां दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए, इस दिवाली वही हमारा लक्ष्मी पूजन होना चाहिए।"

