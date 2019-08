पीएम मोदी की राह पर चले उनके भाई, तमिलनाडु पहुंचकर किया यह काम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) की लोकप्रियता देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैली है। अपनी नीति और काम के तरीके से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। खास बात यह है कि पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी ( PM Brother Pankaj Modi ) ने भी उन्हीं के रास्ते पर चलने की शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी भी अब उन्हीं का अनुसरण करने लगे हैं।

रविवार को उन्होंने तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की है।

पुलिस ने कैंसल की सर्वदलीय बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती की होटल बुकिंग, आवास पर मीटिंग अनिश्चित

Tamil Nadu: PM Narendra Modi's brother Pankaj Modi (in middle) today visited Meenakshi Amman Temple in Madurai. Former Lok Sabha Deputy Speaker and AIADMK leader M Thambi Durai also accompanied him. pic.twitter.com/S9fuXD7Ol5