हैलो मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं: पीएम ने नर्स से पूछा, कैसे दूर करती हैं कोरोना मरीजों का डर

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावयारस ( coronavirus In Indian ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 850 के पार पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ( pm modi ) लगातार देश में कोरोना से बने हालातों के नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन भी घोषित किया जा चुका है जिसका शनिवार को चौथा दिन है।

पीएम मोदी खुद लगातार पुलिस, प्रशासन, हेल्थ सेक्टर से लेकर मीडिया तक तमाम लोगों से संवाद कर कोरोना से निपटने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हेल्थ सेक्टर से जुड़े दो लोगों से फोन पर बात की। अचानक पीएम मोदी के फोन पर उनकी प्रशंसा की तो इन लोगों का हौसला बढ़ा दिया।

PM calling up and speaking to Nurse Chhaya, Naidu Hospital PUNE to express his gratitude but what Chhaya saying listen carefully "आप तो हमारे देवता है, पूरे देश को तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री ही चाहिए"#CoronaLockdown #coronaupdatesindia #Corona pic.twitter.com/nzsQ94rleB