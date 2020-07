पुतिन को 2036 तक चुना गया रूस का राष्ट्रपति, PM Modi ने दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin ) से फोन पर बात की और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध ( World War II ) में जीत की 75वीं वर्षगांठ समारोह की सफलता के लिए बधाई ( PM MODI Congratulates ) दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने पुतिन को संवैधानिक जनमत संग्रह ( constitutional reform vote ) के सफल समापन के लिए भी शुभकामनाएं दीं, जिसके जरिये अब पुतिन दो बार के लिए 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे।

टेलीफोन कॉल के दौरान भारत और रूस के लोगों के बीच दोस्ती के प्रतीक स्वरूप पीएम मोदी ने 24 जून 2020 को मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में एक भारतीय दल की भागीदारी को याद किया। दोनों ही नेताओं ने COVID-19 वैश्विक महामारी के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए गए प्रभावी उपायों पर ध्यान दिया और COVID-19 के बाद दुनिया की चुनौतियों को संयुक्त रूप से दूर करने के लिए भारत-रूस संबंधों की नजदीकी के महत्व पर सहमति जताई।

पीएम मोदी और पुतिन ( Vladimir Putin latest news) द्विपक्षीय संपर्क और परामर्श की निरंतरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए। इसके तहत इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की।

