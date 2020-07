Arunachal Pradesh में Landslide से 7 लोगों की मौत, PM Narendra Modi ने जताया दुख

नई दिल्ली। देश में मानसून ( Monsoon 2020 ) की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में लगातार भारी बारिश ( Heavy Rain ) हो रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और गुजरात ( Gujarat ) जैसे राज्यों में बारिश ने हालात असामान्य कर दिए हैं। जबकि बिहार ( Bihar Flood ) और असम ( Assam Flood ) में आई बाढ़ से भारी तदाद में लोगों को नुकसान पहुंचा। ताजा मामला देश के उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh ) से जुड़ा है। यहां शुक्रवार को हुई लैंडस्लाइड ( Landslide in Arunachal Pradesh ) की वजह से सात लोगों की जान चली गई है। जबकि एक शख्स लापता चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने इस घटना पर दुख जताया है।

Saddened by the loss of lives due to heavy rains as well as landslides in Arunachal Pradesh. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover quickly. All possible assistance is being provided to those affected.