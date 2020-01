इतिहासकार और लेखर एम चिदानंद मूर्ति का निधन, पीएम ने जताया दुख

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक एम चिदानंद मूर्ति ( M Chidanand Murty ) का राजधानी बेंगलूरु ( Bengaluru ) में निधन हो गया है। उन्हें हम्पी स्मारकों के संरक्षण के लिए अपने अभियान के लिए भी जाना जाता था।

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिदानंद मूर्ति संस्कृति और साहित्य के ज्ञाता थे। कन्नड़ भाषा के प्रति उनका जुनून और जज्बा उल्लेखनीय था।

PM Narendra Modi: Dr. M Chidananda Murthy was a doyen of culture and literature. His passion towards Kannada language was noteworthy and so were his efforts to preserve unique aspects of our rich history. His demise is saddening. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. https://t.co/KzqCwiWwON