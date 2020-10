एआई शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का आज से आगाज, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल समिट को संबोधित

नई दिल्ली। देश और दुनिया में जारी कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) संकट के बीच आज से वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का आगाज हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) करेंगे। इतना ही नहीं पीएम मोदी वर्चुअल समिट को संबोधित भी करेंगे। यहां आपको बात दें कि इस सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया के तकनीकी नेता एक साथ एआई से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए साथ आते हैं।

वैश्विक शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का आज से आगाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'शाम सात बजे वर्चुअल सम्मेलन RAISE 2020 को संबोधित करूंगा, शिखर सम्मेलन दुनियाभर के तकनीकी नेताओं को AI से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए साथ लाता है।' यहां आपको बता दें कि इस सम्मेलन का आगाज पांच अक्टूबर से होगा और इसका समापन नौ अक्टूबर को समाप्त होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम का सत्र सुबह 10.30 से शुरू होगा और रात नौ बजे यह खत्म होगा। इतना ही नहीं कोरोना महामारी को देखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल किया गया है और इसमें हिस्सा लेने के लिए लोगों को आवेदन करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआइ का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

Looking forward to address The Responsible AI for Social Empowerment (RAISE 2020) Virtual Summit at 7 PM this evening. This Summit brings together tech leaders from across the world to discuss aspects relating to AI. Do watch! #Raise2020

https://t.co/7ZDqHbFZFY