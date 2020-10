PM Modi ने किया गुजरात में जंगल सफारी का उद्घाटन, तोतों से जताया प्यार

नई दिल्ली। शु्क्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने केवाडिया में जंगल सफारी ( jungle safari ) का उद्घाटन किया। इस दौरान वो जंगल के पक्षी वाले हिस्से में गए। वहां पर पीएम ने अपने शरीर पर आ बैठे तोतों से प्यार जताया। जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष की 182 मीटर लंबी प्रतिमा के पास स्थित है।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi at the Sardar Patel Zoological Park, popularly known as Jungle Safari, in Kevadia, Narmada district. pic.twitter.com/3jTzignlAs