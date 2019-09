नेपाल में भूकंप प्रभावित इलाकों की मदद के लिए आगे आए थे पीएम नरेंद्र मोदी, अब वहां फिर से बसाया गया घर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल (मोतिहारी-अमलेखगंज) पाइपलाइन का मंगलवार को उद्घाटन किया। दिल्‍ली में अपने कार्यालय से वीडियो लिंक के जरिए संयुक्‍त रूप से पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मई 2019 में नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, हम पूरे प्रोजेक्टस के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे द्विपक्षीय परियोजनाएं प्रगति कर रहे हैं। आज हम मोतीहारी-अमलेखगंज पाइप लाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं।

इस दौरान पीएम मोदी ने नेपाल में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 2015 में विनाशकारी भूकंप के बाद जब नेपाल ने पुनर्निर्माण किया तब, भारत ने पड़ोसी और करीबी दोस्त के रूप में सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे संयुक्त सहयोग के कारण नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिलों में फिर से घर बनाए गए हैं।

PM Modi: After the devastating earthquake in 2015 when Nepal took up the reconstruction, India extended its hand for cooperation as a neighbour and a close friend. I am happy that due to our joint cooperation houses have been built again in Gorkha and Nuwakot districts of Nepal. pic.twitter.com/ik30DauhSf