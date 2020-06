कई देशों से बेहतर हालत में India, COVID-19 से मजबूती से लड़ रहा देश: PM

नई दिल्ली। चीन ( China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत ( COVID-19 in India ) में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पांच लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं, 15685 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कहा कि कोरोना के मामले में भारत कई देशों से बेहतर स्थिति में हैं।

Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very severe. Due to lockdown, many initiatives taken by the Government and a people-driven fight, India is much better placed than many other nations. India's recovery rate is rising: PM pic.twitter.com/hnWOgomSyB