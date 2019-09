पीएम ने पहले स्वदेशी मेट्रो कोच का किया उद्घाटन, बोले- पिछले पांच सालों में चलीं दोगुनी मेट्रो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मुंबई में कई मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया । पीएम ने यहां मेक इन इंडिया के तहत बने पहले स्वदेशी मेट्रो कोच का उद्घाटन किया । इस दौरान पीएम ने मेट्रो का विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया।

पीएम मोदी ने 19 हजार करोड़ रुपए की लागत वाले 10, 11, 12 मेट्रो कॉरिडोर्स की आधारशिला रखी। इससे पहले उन्होंने विले पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ तिलक मंदिर में गणपति की पूजा की।

मुंबई का विकास देश का विकास- पीएम मोदी

तीन मेट्रो कॉरिडोर के उद्घाटन पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले कभी सोचा नहीं था इतनी तेजी से मेट्रो तैयार होगी। आने वाले समय में लोकल के बराबर मेट्रो की क्षमता हो जाएगी। मुंबई का विकास यानी देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि अब मेट्रो कोच भारत में बन रहे हैं। 2014 के बाद से मेट्रो ज्यादा शुरू हुई है। पिछले पांच सालों में दोगुनी मेट्रो की शुरुआत हुई है।

ये भी पढ़ें: चंद्रयान-2: नहीं टूटी है उम्मीद की डोर, लैंडर विक्रम को ढूंढने के लिए ISRO का प्लान 'बी' शुरू

#WATCH PM Modi speaking at foundation stone laying ceremony of three metro lines in Mumbai https://t.co/LRm17A82cv