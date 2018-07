नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पांच दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो गए। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका, रवांडा और युगांडा जाएंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी भारत ब्रिक्स के तहत पहले महाद्वीप में द्विपक्षीय और उसके बाद बहुपक्षीय संवाद स्थापित करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान रवांडा के राष्ट्रपति को वे 200 गायों का तोहफा भी देंगे। तीन महाद्वीपों के साथ मजबूत रिश्ते पीएम मोदी की यात्रा का मकसद एक बार फिर देश के रिश्तों को अन्य देशों से मजबूत बनाने पर रहेगा। इन तीनों महाद्वीप के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूती देने पर जोर रहेगा।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves for a 5-day visit to Rwanda , Uganda and South Africa . pic.twitter.com/3gNfvC1tQh