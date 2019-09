IIT मद्रास में पीएम मोदी को पसंद आया कैमरे वाला अविष्कार, बोले- संसद में काम आएगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ( IIT Madras ) पहुंचे। यहां उन्होंने संस्थान में छात्रों की ओर से तैयार अनुसंधानों को देखा। खास बात यह है कि इस दौरान उन्हें एक कैमरा बहुत पसंद आया।

इस कैमरे के बहाने पीएम मोदी ने चुटकी भी ली। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे यहां कैमरा वाला आविष्कार काफी पसंद आया। इस कैमरे की खासियत यह है कि इसके जरिये पता लगाया जा सकता है कि कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। अब हम पता लगा सकेंगे हमारी बातों को कितना ध्यान से सुना जा रहा है।

Prime Minister Narendra Modi at 56th convocation of Indian Institute of Technology (IIT)-Madras: I urge my student friends to join me to applaud your teachers, parents and support staff with standing ovation. #TamilNadu pic.twitter.com/4u3qTcQdj3