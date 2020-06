देश में ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत, जो Made in India और Made for World बनें: PM Modi

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने कहा है कि देश को अब ऐसे प्रोडक्ट ( Product ) की जरूरत है, जो 'मेड इन इंडिया' ( Made in India ) और 'मेड फॉर वर्ल्‍ड' ( Made For World ) हो।

-पीएम मोदी ( PM Modi Speech ) ने अपने संबोधन में 5 आई का मंत्र ( 5i Mantra ) दिया।

-उन्होंने कहा, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन- ये पांच चीजें भारत की अर्थव्यवस्था ( India Economy ) को मजबूत करने और देश को आत्मनिर्भर ( Self Reliant India ) बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।