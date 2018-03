नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 42वें मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुखातिब हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर वर्ग में आज विश्वास जगा है। दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदल रहा है। पीएम मोदी ने किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि किसान अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। मेघालय के किसानों ने रिकॉर्ड पैदावर कर बड़ा काम किया। पीएम मोदी ने राममनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों ने किसानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना ज्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की बेहतर स्थिति के लिए कृषि को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा रहा है। वहीं बजट में किसानों को फसलों की उचित कीमत देने का भी प्रावधान किया गया है।

पीएम मोदी ने योग पर चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गए हैं। पिछले तीन योग दिवस में लोगों ने काफी उत्साह दिखाया था । इस बार भी हम सुनिश्चित करें कि अपने साथ-साथ परिवार और आसपास के लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आज योग मास मूवमेंट बन चुका है। देश भर में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने की योजना है। Preventive health care के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि यह सबसे सस्ता और आसान है। वहीं पीएम ने कहा कि स्वच्छ और स्वथ्य भारत आज एक दूसरे के पूरक हैं।

Less than 100 days left for the 4th International Day of Yoga. Let us think of ways through which we can ensure more people join the programme and embrace Yoga. #MannKiBaat pic.twitter.com/sg0jdWaKn9