Mann Ki Baat 2.0: पीएम मोदी ने की प्रवासी मजदूरों, योग-पर्यावरण, कोरोना योद्धाओं की चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात 2.0 की 12वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन को लेकर लोगों से अपील की कि इतनी कठिनाइयों और कठिन तपस्या के बाद संभले हालात को बिगड़ने नहीं देना है। इसके अलावा पीएम ने पर्यावरण दिवस, योग दिवस पर भी लोगों को संबोधित किया और देश भर के तमाम आम आदमियों की लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों की प्रशंसा की।

मन की बात पर कोरोना का प्रभाव

पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के प्रभाव से ‘मन की बात’ भी अछूती नहीं रही है। पिछली बार ‘मन की बात’ के दौरान तब पैसेंजर-बसें और हवाई सेवा बंद थीं। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल और अन्य विशेष ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे-धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुए हैं।

विशेषज्ञों ने की Coronavirus से निपटने के तरीकों की आलोचना, कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की आशंका प्रबल

यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। दो गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो, जहां तक हो सके वहा तक घर में रहना हो, इन सारी बातों के पालन में जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।

भारत की बड़ी उपलब्धि

प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है।

हमारी जनसंख्या ज़्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है और देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फ़ैल पाया, जितना अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है।

सेवा परमो धर्म: का संकल्प

उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है, उसका दुःख सबको है। लेकिन जो कुछ भी बचा पाएं हैं, वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्पशक्ति का ही परिणाम है। इतने बड़े देश में हर-एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है, ये पूरी मुहिम पीपुल ड्रिवेन है।

देशवासियों की संकल्पशक्ति को लेकर वो बोले कि इसके साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बनी- वो है देशवासियों की सेवाशक्ति। वास्तव में इस माहामारी के समय भारतवासियों ने दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार, केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवनपद्धति है और हमारे यहां तो कहा गया है- सेवा परमो धर्म:, सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है।

उन्होंने सेवा भाव को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई अवसाद या तनाव कभी नहीं दिखता। उसके जीवन में, जीवन को लेकर उसके नजरिए में भरपूर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और जीवंतता प्रतिपल नजर आती है।

कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा

कोरोना योद्धाओं को लेकर पीएम बोले कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने कई बार की है। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। ऐसे ही एक सज्जन हैं तमिलनाडु में सैलून चलाने वाले के सी मोहन। इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये बचाए थे, लेकिन पूरी राशि इस वक्त जरूरतमंदों, गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी।

इसी तरह अगरतला में ठेला चलाकर जीवनयापन करने वाले गौतमदास, अपनी बचत में से हर रोज़ दाल-चावल खरीदकर जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में दिव्यांग राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे।

उन्होंने बताया कि देश के सभी इलाकों से महिला स्वयं सहायता समूह के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियां इन दिनों सामने आ रही हैं। गांवों में, छोटे कस्बों में, हमारी बहनें-बेटियां हर दिन हजारों मास्क बना रही हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं।

कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो ऐप और अन्य माध्यमों के जरिए अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं। कई बार समय की कमी के चलते बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत सी संस्थाओं का नाम नहीं ले पाता हूं। सेवा-भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ, उनका आदर करता हूं और उनका तहेदिल से अभिनन्दन करता हूं।

इन्नोवेशन है जरूरत

पीएम ने इन्नोवेशन को लेकर कहा कि एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इन्नोवेशन। तमाम देशवासी गांवों से लेकर शहरों तक, हमारे छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक, हमारी लैब्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नए-नए तरीके इज़ाद कर रहे हैं, नए-नए इन्नोवेशन कर रहे हैं।

