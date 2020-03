Coronavirus: जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है मोदी सरकार, डेढ़ लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तैयारी

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस के खतरे को लेकर केंद्र सरकार लगातार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। पहले जनता कर्फ्यू फिर 21 दिन का लॉकडाउन पीएम मोदी कोरोना से जंग में हर संभव कदम उठा रहे हैं।

इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मोदी सरकार कोरोनावायरस से मुकाबले के बीच 1.5 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है।

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman to brief the media at 1pm today. pic.twitter.com/pmqseP9usB

देशभर में तीन हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा के बीच पीएम मोदी एक बार फिर बड़े ऐलान की तैयारी में हैं। दरअसल कोरोना के कहर के बीच भारत सरकार ने अब तक पैकेज को अंतिम रूप नहीं दिया है। उनके मुताबिक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच चर्चा चल रही है।

प्रोत्साहन पैकेज का आकार 2.3 लाख करोड़ तक का हो सकता है। हालांकि, इसको लेकर अब भी चर्चा चल रही है। वहीं डेढ़ लाख करोड़ के पैकेज का फायदा देश के 10 करोड़ लोगों को मिल सकता है।

इस पैकेज की घोषणा इस सप्ताह के आखिर में की जा सकती है। इस पैकेज के तहत देश के 10 करोड़ गरीब लोगों के खाते में सीधे रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन से प्रभावित बिजनेसेज की सहायता का ऐलान भी किया जा सकता है।

Congress President & CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi writes a letter to pm modi with suggestions that the govt should immediately undertake in this lockdown period. pic.twitter.com/YGsjUUFGKe