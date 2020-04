मुख्यमंत्रियों संग PM की बैठक, केजरीवाल समेत कई CM ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब एक लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, भारत ( Coronavirus in india ) में भी यह खतरनाक वायरस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 6500 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है, जबकि 239 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन ( Lockdown ) लगा हुआ है। वहीं, लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी खुद की सलाह पर अमल करते हुए गमछे का बनाया मास्क पहने नजर आए।

Delhi CM Arvind Kejriwal , in the video-conferencing of pm modi with the Chief Ministers, suggested to PM that the lockdown should be extended till April 30 all over India. #Coronavirus (file pic) pic.twitter.com/cF4hCzhIDV