शेख हसीना और पीएम मोदी की मुलाकात, कई अहम समझौते पर लगी मुहर

नई दिल्ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो गई। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात हुई। देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए। इस दौरान दोनों देशों के बीच तीन परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

पीएम मोदी ने बताया कि पिछले एक साल में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम शेख हसीना के साथ तीन और परियोजनाओं का उद्धाटन करने से मुझे प्रसन्नता है। आज की ये तीन परियोजनाएं तीन अलग-अलग क्षेत्रों में हैं। पीएम मोदी ने बताया कि एलपीजी इंपोर्ट, वोकेशनल ट्रैनिंग और सोशल फैसिलिटी के क्षेत्र में परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।

ये भी पढ़ें: हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी

Delhi: Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina and Prime Minister Narendra Modi witness exchange of agreements, and inaugurate of bilateral projects between India & Bangladesh. pic.twitter.com/PdjcVfasd2