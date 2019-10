पीएम मोदी का मिशन 2022: करोड़ों लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने का लिया संकल्प

अहमदाबाद। महात्मा गांधी की 150 जयंती पर साबरमती रिवरफ्रंट पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह देखने को मिलने लगा है कि प्लास्टिक के कैरी बैग का उपयोग बहुत तेज़ी से घट रहा है। यह भी जानकारी है कि आज देशभर में करोड़ों लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने का संकल्प लिया है। पीएम ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया।

पीएम ने कहा, "सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने से पर्यावरण का तो भला होगा ही, हमारे शहरों की सड़कों और सीवेज को ब्लॉक करने वाली बड़ी समस्या का समाधान भी होगा। इससे हमारे पशुधन की, समुद्री जीवन की भी रक्षा होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं फिर से कह रहा हूं। हमारे इस आंदोलन के मूल में व्यवहार परिवर्तन करना जरूरी है। यह परिवर्तन पहले स्वयं से होता है। संवेदना से होता है। यही सीख हमें, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से मिलती है।"

In the last three weeks, 20 thousand tonnes of plastic waste has been collected. We have also seen that the usage of carry bags made of plastic has been reduced. Crores of Indians have joined the initiative and have given up the usage of single-use plastic - PM #MannMeinBapu