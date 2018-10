नई दिल्ली। शिरडी वाले साईं बाबा की समाधि के शताब्दी वर्ष पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने यहां पर साईं की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल विद्यासागर राव भी मौजूद रहे।

Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Shri Saibaba Samadhi Temple Complex in Shirdi. pic.twitter.com/WquG1JGQfS

साईं मंदिर पहुंची पीएम मोदी ने यहां मंदिर की विजिटर बुक में अपने विचार भी लिखे। पीएम मोदी यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम यहां कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे, जिसमें नए भवन, 159 करोड़ रुपये की लागत वाले विशाल शैक्षणिक भवन, ताराघर, मोम संग्रहालय, साईं उद्यान और थीम पार्क समेत प्रमुख प्रोजेक्टस शामिल हैं। श्री साईंबाबा संस्थान न्यास के अध्यक्ष सुरेश हवारे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान पीएम मोदी साईंबाबा की समाधि के 100 साल पूरे होने पर उनकी याद में चांदी का सिक्का जारी करेंगे।

Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi arrives in Shirdi. He will participate in the Sai Baba Samadhi centenary celebrations today. pic.twitter.com/MrJjpbdbXB