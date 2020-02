मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप के यादगार स्वागत की तैयारी में पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump India visit) और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर खुशी जाहिर की है। बुधवार को पीएम ने ट्वीट कर दोनों देशों के रिश्तों और भविष्य के बारे में बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमरीकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी (Melania Trump India Visit) का यादगार स्वागत करने के लिए तैैयार है।

प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को ट्वीट किया, "मुझे बहुत खुशी है कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे। भारत अपने सम्मानित अतिथियों का यादगार स्वागत करेगा।" उन्होंने कहा, "यह बहुत विशेष दौरा है और यह भारत-अमरीका की दोस्ती को और मजबूत करने में लंबा सफर तय करेगा।"

PM Narendra Modi tweets: Extremely delighted that US President Donald Trump and First Lady Melania Trump

will visit India on 24th and 25th February. India will accord a memorable welcome to our esteemed guests. pic.twitter.com/HmPAQwUws6