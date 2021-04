पीए मोदी ने किया ओडिशा इतिहास किताब का विमोचन, महताब के लिए कही ये बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को डॉ. हरेकृष्ण महताब की ओर से लिखित पुस्तक 'ओडिशा इतिहास' के हिंदी अनुवाद के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 'ओडिशा इतिहास' के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया।

मोदी ने कहा कि हरे कृष्ण महताब ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने इतिहास बनाया भी, बनते देखा भी और उसे लिखा भी।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi releases a Hindi translation of the book 'Odisha Itihaas', written by 'Utkal Keshari' Harekrushna Mahtab. Union Minister Dharmendra Pradhan and BJD MP & son of Harekrushna Mahtab, Bhartruhari Mahtab also present at the event. pic.twitter.com/qtZy30hYhG