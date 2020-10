PM मोदी बोेले- देश corruption पर zero tolerance की अप्रोच से आगे बढ़ा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। बाद के दशकों में कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी। हजारों करोड़ के घोटाले, शैल कंपनियों का जाल, टैक्स चोरी, ये सब वर्षों तक चर्चा के केंद्र में रहा।

Today, citizens' trust in the government has increased. Many old laws have been abolished to reduce the undue pressure of the government. Efforts are being made to make citizens' life easier: Prime Minister Narendra Modi

पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते वर्षों में देश corruption पर zero tolerance की approach के साथ आगे बढ़ा है। 2014 से अब तक प्रशासनिक, बैंकिंग प्रणाली, हेल्थ, शिक्षा, कृषि, श्रम हर क्षेत्र में सुधार हुए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है। साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस-नहस कर देता है। देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है।

In past decades, we've seen when a generation of corruption is not punished, other generation commits corruption with more power. Due to this, in many states, it became part of political tradition. This dynasty of corruption from generation to generation makes country hollow: PM