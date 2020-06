नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ ( CII ) के 125 साल पूरे होने पर आयोजित सालाना काय्रक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Modi ) ने सबसे पहले उद्योग जगत के हस्तियों को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने अनलॉक-1 ( Unlock-1 ) शुरू होने के बाद अपनी पहली स्पीच में “विकास को फिर से कैसे पटरी पर लाना है’ विषय पर कहा कि इंसान हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। हमें देशवासियों के जीवन को बचाना है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है।

#WATCH World is looking for a trusted, reliable partner. In India, we have potential, strength & ability. Today, all of you, including all the industries must benefit from the trust that has developed for India all over the world: PM pic.twitter.com/aCIU63DI8D