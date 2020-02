पीएम मोदी बोले, भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य पाने की दिशा में उठा रहा है कदम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में सीओपी13 के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश उन चुनिंदा देशों में एक है जो तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने को लेकर कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु संबंधी उन सभी कार्यों का समर्थन करता है जो संरक्षण के मूल्यों, टिकाऊ जीवनशैली और हरित विकास मॉडल पर आधारित हों।

