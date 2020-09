जिन बिलों से खफा हो अकाली दल ने छोड़ा NDA, मोदी ने उन्हें बताया किसानों का सशक्तिकरण

केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के विरोध में जहां विपक्षी दल देशव्यापी विरोध कर रहे हैं। भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी इसी मुद्दे पर भाजपा का साथ छोड़ दिया वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपनी 'मन की बात' के 69वें एपिसोड में कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए काम किया है। किसान अब पहले से अधिक फायदा उठा सकेंगे। वे अपनी फसल अपनी इच्छा से उस जगह बेच पाएंगे जहां उन्हें अच्छा दाम मिले।

उन्होंने 'मन की बात' में बोलते हुए कहा, "मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए-नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई श्री कंवर चौहान जी हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर, अपने फल और सब्जियां बेचते थे, तो, कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन, 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी ऐक्‍ट से बाहर कर दिया गया, इसका, उन्हें और आस-पास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। आज, श्री कंवर चौहान जी और उनके गांव के किसान स्‍वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से, ढ़ाई से तीन लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं।"

उन्होंने कई अनुभवों को दर्शकों के साथ शेयर करते हुए कंवर चौहान, इस्माइल खान जैसे किसान तथा अन्य किसान समूहों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पुणे और मुंबई के किसान बाजार को खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में किसान अपनी उपज को सीधे व्यापारी को बेचते हैं जहां कोई बिचौलिया नहीं होता और उन्हें अधिक फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर किसान ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।

