Lockdown2: कोरोना से जंग के लिए तैयार हेल्थ सेक्टर, हॉटस्पॉट को रोकना पहला मकसद

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) से बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन ( Lock Down ) बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही देश में अब 19 दिन के लिए लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में 20 अप्रैल तक सीमित छूट की बात भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही है लेकिन ये गाइडलाइन के आधार पर ही लागू किया जाएगा, जिसकी जानकारी 15 अप्रैल को सामने आएगी।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश में कोरोना से जंग में हेल्थ सेक्टर ( Health Sector ) को पूरी तरह तैयार बताया। उन्होंने कहा कि इस जंग के लिए भारत में पर्याप्त साधन मौजूद हैं। हमारा पहला मकसद हॉटस्पॉट ( Hot spot ) को रोकना पहला मकसद है। इसके लिए अब लगातार मॉनिटरिंग भी होगी।

#COVID19 testing is being done in over 220 labs. According to world's experience of tackling COVID-19, 1500-1600 beds are needed when cases reach 10,000. We have over 1 lakh beds in India & over 600 hospitals for treating COVID patients. We're expanding these facilities: PM Modi pic.twitter.com/4kdVQXjWGb