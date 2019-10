बोरवेल में फंसे सुजीत को बचाने के प्रयास जारी, पीएम मोदी ने की तमिलनाडु सीएम से बात

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुचिप्पल्ली जिले के नाडुकट्टूपट्टी में बीते शुक्रवार 25 अक्टूबर को बोरवेल में गिरे दो वर्षीय सुजीत को बचाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से सुजीत को लेकर बचाव कार्यों के बारे में बातचीत की।

#Breaking: विक्रम लैंडर को लेकर टूट गई सारी उम्मीदें! इस झटके से अब कभी भारत चंद्रयान मिशन को...

इस संबंध में पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया, "मासूम और बहादुर सुजीत विलसन के साथ मेरी दुआएं हैं। सुजीत को बचाने को लेकर जारी बचाव कार्यों के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से बात की। उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, यह सुनिश्चित किया गया है।"

सेनाध्यक्ष ने पहले पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी... फिर जवानों को दी दी दुनिया की सबसे खतरनाक...

My prayers are with the young and brave Sujith Wilson. Spoke to CM @EPSTamilNadu regarding the rescue efforts underway to save Sujith. Every effort is being made to ensure that he is safe. @CMOTamilNadu

वहीं, तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने सोमवार को कहा कि मासूम सुजीत को बचाने का कार्य अगले तीन-चार घंटों के भीतर अंतिम चरण में पहुंच जाएगा।

यहां पर भाजपा के स्टार कैंपेनर पीएम मोदी ही बने पार्टी के लिए मुसीबत, आया ऐसा नतीजा कि अब हो रही..

गौरतलब है कि शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे अपने घर के पास खेलते वक्त सुजीत विल्सन बोरवेल में गिर गया था। बाद में वो और नीचे फिसल गया और फिलहाल बोरवेल के भीतर 100 फीट की गहराई में फंसा हुआ है।

सुजीत को बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) के छह से ज्यादा सदस्य जुटे हुए हैं। वहीं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) को भी बचाव कार्य में लगाया गया है।

Tamil Nadu: A pit has been dug up to 60 feet so far, near the borewell in Nadukattupatti, where operation is underway to rescue 2-yr-old #SujithWilson. Drilling by borewell drilling machine is complete, further drilling is being done by a rig machine. pic.twitter.com/s8QeNcd2Ob