वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों से बोले पीएम मोदी- मैं आपकी बहादुरी को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित बच्चों से मिले। इस दौरान पीएम ने बच्चों से कहा कि आप देश के सभी दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो बच्चे अच्छे काम करते हैं उनके अच्छे काम की तरंगे नीचे तक जाती हैं। देश भर के बच्चों के लिए ये काम आश्चर्य आैर खुशी का होता है। दूसरे बच्चे भी बेहतर काम करने की बात सोचने लगते हैं। तरह-तरह के सपने देखने लग जाते हैं।

Prime Minister Narendra Modi while interacting with recipients of Rashtriya Bal Puraskar 2020: I am amazed that at such age you all have performed incredible tasks. This must have inspired you to do more good deeds in future. You have shown courage to fight difficult situations. pic.twitter.com/nNMzu5Dfkt