नई दिल्ली: CBSE पेपर लीक मामले पर सरकार ने चिंता जाहिर की है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर बात कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड पेपर लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पेपर लीक मामले को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड पेपर परीक्षा केंद्रों पर आधा घंटे पहले भेजे जाएंगे। जिसका प्रिंट आउट निकाल कर छात्रों को दिया जाएगा। जावडेकर ने कहा कि पेपर लीक की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई है।

