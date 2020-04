11 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी, खत्म होने से पहले बढ़ेगा लॉकडाउन!

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खिलाफ चल रही जंग में केंद्र सरकार बिल्कुल भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसकी मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। हर तरफ लॉकडाउन को बढ़ाने की चर्चाएं जोरो पर हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं।

11 अप्रैल को पीएम करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से बात

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दे दिए। इस सर्वदलीय बैठक के खत्म होने के बाद ये जानकारी आई है कि अब प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को सभी राज्यों को मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, जिसमें लॉकडाउन पर चर्चा संभव है और हो सकता है कि अंतिम फैसला भी ले लिया जाए।

सर्वदलीय बैठक में क्या बोले पीएम मोदी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं एकबार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 11 अप्रैल को बात करूंगा।

सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए ये राजनीतिक दल

बता दें कि पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके, टीआरएस, सीपीआईएम, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, एलजेपी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के फ्लोर लीडर्स के साथ बातची की।

