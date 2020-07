SIH2020: दुनिया की सबसे बड़ी Online Hackathon कल, PM Modi करेंगे छात्रों को संबोधित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) शनिवार 1 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये स्मार्ट इंडिया हैकथॉन ( Smart India Hackathon ) 2020 के ग्रैंड फिनाले ( The grand finale ) को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे।

24 साल बाद पहली बार पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन नहीं बांध पाएंगी राखी, खत भेजकर लिखी यह बात

दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकथॉन ( world's largest hackathon ) के ग्रैंड फिनाले को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 1 अगस्त को शाम 4.30 बजे संबोधित करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ( Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने सोमवार को इस बात की घोषणा की।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 (सॉफ्टवेयर) का ग्रैंड फिनाले 1 से 3 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इस हैकथॉन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और आई4सी द्वारा किया जा रहा है।

Prime Minister @narendramodi to address the Smart India Hackathon 2020 of @AICTE_INDIA on August 1, 2020 at 4:30 PM



PM will also speak on the New Education Policy 2020 #NEP2020



(1/2)



▶️ https://t.co/yQxf3Km467 pic.twitter.com/zYAGC0JSDt