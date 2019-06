नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में कृषि क्षेत्रों की समस्याओं, सूखे के हालात और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का एजेंडा वर्षा जल संचयन, पिछड़ा जिला कार्यक्रम और कृषि में संरचनात्मक सुधार से जुड़ा हुआ है।

The agenda at the Fifth Governing Council Meeting of #NITIAayog will focus on the internal security situation in the country with a specific focus on development in Left Wing Extremism (LWE) areas. #FifthGCM pic.twitter.com/nrFc3J490j — niti aayog (@NITIAayog) June 14, 2019

मोदी 2.0 सरकार की इस पहली बैठक में शामिल होने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही मना कर चुकी हैं। ममता ने इस बैठक में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि नीति आयोग के पास राज्य की योजनाओं को सहायता या समर्थन देने का कोई वित्तीय सामर्थ्य नहीं है।

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पदेन सदस्य के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त तथा कारपोरेट कार्य मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री भाग लेंगे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य, सीईओ तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

The agenda at the Fifth Governing Council Meeting of #NITIAayog will focus on reforms for 'Transforming Agriculture', with special emphasis on Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) Act and Essential Commodities Act, 1955. #FifthGCM pic.twitter.com/fmRZ0BIBsW — NITI Aayog (@NITIAayog) June 14, 2019

इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भाग लेंगे।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।

As a part of the agenda, at the Fifth Governing Council Meeting of #NITIAayog, the Council will discuss the impact of drought in India at the economic, environmental and social levels and its possible relief measures. #FifthGCM pic.twitter.com/uwcGgWqedZ — NITI Aayog (@NITIAayog) June 14, 2019

शनिवार को होने वाली बैठक में पूर्व में आयोजित बैठकों के एजेंडे पर किए गए कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य की विकासपरक प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से अब तक नीति आयोग की चार बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। आयोग की आखिरी बैठक 17 जून 2018 को आयोजित की गई थी। जबकि इससे पहले पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को, दूसरी बैठक 15 जुलाई 2015 को और तीसरी बैठक 23 अप्रैल 2017 को आयोजित की गई थी।