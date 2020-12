महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक 100 वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के संगोला से 28 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100 वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

PM Narendra Modi will flag off 100th Kisan Rail from Sangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal on December 28 via video conferencing. Union Ministers Narendra Singh Tomar and Piyush Goyal will also be present on the occasion.



(File photo)