पीएम मोदी सात जनवरी को करेंगे WDFC उद्घाटन, कई राज्यों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी सात जनवरी को वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के 306 किमी लंबे मदार-रेवाड़ी खंड एवं न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक का शुभारंभ करने वाले हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण एवं मालवाहक ट्रेन का उद्धाटन किया। पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (डीएफसी) के बनने से पूरे दिल्ली-एनसीआर,हरियाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान में माल की आवाजाही आसान होगी।

