PM Modi : राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे सरदार पटेल की जयंती, करेंगे परेड का नेतृत्व

नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाने की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर गुजरात के केवडिया में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को पीएम केवाडिया में सरदार पटेल की विश्व की बड़ी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही सभी से देश के लिए एकजुट होने को लेकर एक संकल्प भी दिलाएंगे। वह एकता दिवस परेड का भी नेतृत्व करेंगे।

pm modi will participate in Ekta Diwas celebrations to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel at Kevadia, Gujarat on 31st Oct. He will offer floral tributes at the Statue of Unity, administer Ekta Pledge & witness Ekta Diwas Parade on the occasion: PMO pic.twitter.com/zDjuMJMtkd