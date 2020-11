पीएम मोदी 30 नवंबर को प्रयागराज वाराणसी सिक्सलेन का करेंगे लोकार्पण

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रयागराज वाराणसी सिक्सलेन की सौगात के बाद काशी में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

pm modi will visit Varanasi on 30 Nov & dedicate to nation six-lane widening project of Handia (Prayagraj)-Rajatalab (Varanasi) section of NH 19. PM will attend Dev Deepawali, undertake site visit of Kashi Vishwanath Temple Corridor Project &visit Sarnath Archaeological Site: PMO pic.twitter.com/wpvfRDglf1