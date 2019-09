चंद्रयान-2: चांद पर उतरेगा विक्रम लैंडर, पीएम मोदी इसरो मुख्यालय में रहकर रखेंगे नजर

नई दिल्ली। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। शनिवार तड़के चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की जमीन पर उतरेगा। देेश-विदेश के लोगों में इस पल को देखने की बेसब्री है। इस ऐतिहासिक मौके पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के मुख्यालय में मौजूद रहकर हर अपडेट देखेंगे।

चंद्रयान-2 से विक्रम लैंडर शनिवार को 1.30 am से लेकर 2.30 am के बीच चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सफलतापूर्वक यह पूरी प्रक्रिया होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। जबकि रूस, अमरीका और चीन के बाद चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

I am extremely excited to be at the ISRO Centre in Bengaluru to witness the extraordinary moment in the history of India’s space programme. Youngsters from different states will also be present to watch those special moments! There would also be youngsters from Bhutan. — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2019

देश की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का गवाह बनने के लिए पीएम मोदी खुद बेंगलूरु स्थित ISRO सेंटर में उपस्थित रहेंगे। सभी को पता है कि पीएम मोदी चंद्रयान-2 को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह स्वयं 22 जुलाई को इस मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक इसके हर अपडेट सीधे प्राप्त कर रहे हैं।

शनिवार को जब चंद्रमा की सतह पर भारत का विक्रम उतरेगा, तब इस मौके को वैज्ञानिकों के बीच लाइव देखने पीएम मोदी उनके साथ रहेंगे। पीएम मोदी के साथ इसरो केंद्र में 60-70 स्कूली बच्चे भी मौजूद रहेंगे।

कक्षा 8 से 10 में पढ़ने वाले यह बच्चे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिये देशभर के तमाम स्कूलों से चुनकर लाए गए हैं और चंद्रमा पर इस ऐतिहासिक पल का लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के लिए पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे।

The youngsters with whom I will watch the special moments from the ISRO Centre in Bengaluru are those bright minds who won the ISRO Space Quiz on MyGov. The large scale participation in this Quiz showcases the interest of the youth in science and space. This is a great sign! — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2019

विक्रम लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने के बाद उसके भीतर से एक रोवर लैंडर बाहर निकलेगा। यह चंद्रमा की सतह पर तमाम तरह की रिसर्च करेगा।

पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील भी की है कि सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनें और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करें। जनता की कुछ तस्वीरों को स्वयं पीएम मोदी री-ट्वीट भी करेंगे।