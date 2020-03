Coronavirus को लेकर क्या बोलेंगे PM Modi ? लॉकडाउन के अटकलों पर PMO ने दी सफाई

- देश में लॉकडाउन ( Lock Down in India ) की अफवाहों पर पीएमओ ( PMO ) ने सफाई दी है। देश में लॉकडाउन की अटकलों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिरे खारिज कर दिया है।

- भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) की वजह से पैदा हुए हालात और दहशत के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi Live on Coronavirus ) राष्ट्र को संबोधित करेंगे

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) आज रात आठ बजे देश को संबोधित ( pm modi Address to Nation ) करने वाले हैं। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की वजह से पैदा हुए हालात और दहशत के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi on Coronavirus ) राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन से पहले देश में लॉकडाउन ( Lock Down in India ) की अफवाहों पर पीएमओ ( PMO ) ने सफाई दी है। देश में लॉकडाउन की अटकलों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिरे खारिज कर दिया है। पीएमओ ने कहा है कि आज रात आठ बजे होने वाले पीएम नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के संबोधन में लॉकडाउन जैसी कोई घोषणा नहीं होगी। इस तरह की खबरे निराधार है और इससे अनावश्यक रूप से लोगों के मन में दहशत पैदा होगा।

Coronavirus Outbreak: घबराएं नहीं, पीएम मोदी नहीं करेंगे लॉक डाउन की घोषणा

कोरोना की दहशत को रोकने का करेंगे प्रयास ( PM Narendra Modi Live At 8 PM Today )

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने संबोधन में भारत में कोरोना वायरस की वजह से फैली दहशत को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लोगों जागरूकता का संदेश देंगे। पीएम मोदी अपने संबोधन में इस वायरस ने निपटने के उपायों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं।

नहीं होगा लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Mod ) के संबोधन से पहले देश में लॉकडाउन की अटकलें लगाई जा रही थी। भारती के सीईओ ने कहा है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स खबर चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में लॉक डाउन का ऐलान करेंगे, यह सूचना गलत है। इससे लोगों के दिमाग में अनावश्यक दहशत पैदा होगी। इसके बाद पीएमओ ने भी सफाई देकर लॉकडाउन की खबरों पर ब्रेक लगाया गया। बता दें कि भारत में कोरोनावायरस महामारी का संक्रमण दूसरे स्टेज में है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 177 मामले सामने आ चुके है। इस वायरस की वजह से चार लोगों की मौत हो चुकी है। दुनियाभर में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में हैं।