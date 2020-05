पहले थाली, फिर दीपक...क्या आज रात 8 बजे PM Modi फिर देंगे कोई नया टास्क?

नई दिल्ली।

coronavirus प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज एक बार फिर देश को संबोधित ( pm modi Address Nation At 8 PM ) करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। इस दौरान लोगों को पीएम मोदी से कई अपेक्षाएं होंगी। पीएम मोदी का संबोधन इसलिए भी खास होगा, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 ( Lockdown 3.0 ) की अवधि समाप्त होने में कुछ दिन ही शेष बचे हैं।

पीएम मोदी का कोरोना काल ( COVID-19 ) में आज पांचवीं बार संबोधन होगा। पीएम मोदी अपने संबोधन में क्या ऐलान करेंगे, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों हौसला बढ़ाने के लिए जनता को कोई नया टास्क भी दे सकते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने देशवासियों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित किया है।

पहले थाली, फिर दीपक... आज क्या?

बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 4 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स और पुलिस और मीडिया कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए जनता से अपील की थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान पीएम मोदी ने लोगों को घरों की बालकनी व दरवाजे पर खड़ा होकर 5 मिनट तक ताली, थाली, घंटी बजाने की अपील की थी।

इसके बाद 3 अप्रैल को वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित किया था। उस दौरान भी उन्होंने 5 अप्रैल की रात 9 बजे घरों की लाइट बंद कर बालकनी और दरवाजों पर खड़ रहकर दीपक, मोमबत्ती, टार्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने का आह्वान किया था। अब आज भी कयास लगाए जा रहे है कि क्या एक बार फिर पीएम मोदी लोगों से इस तरह की सलामी के लिए अपील करेंगे?

आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ( International Nurses Day )

बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कोरोना योद्धाओं के सम्मान को लेकर नया संदेश दे सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए ऐसे कई अपील जनता के सामने रखी हैं।

