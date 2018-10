नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैं नहीं हम एप और पोर्टल को लॉन्च किया। दिल्ली के टाउन हॉल में पीए मोदी ने 20 हजार आईटी क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में मैं नहीं हम एप लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबकुछ मिलने के बावजूद इंसान दूसरों की मदद करता है। IT प्रोफेशनलों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हर प्रयास की, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा हो, कीमत समझी जानी चाहिए। सरकारों के पास भले ही योजनाएं और धन होता है, लेकिन किसी भी पहल की सफलता जनता की शिरकत पर ही निर्भर करती है।

The symbol of the Swachh Bharat Mission is the specs of Bapu, the inspiration is Bapu and we are fulfilling Bapu's vision: PM Narendra Modi addressing IT professionals in Delhi. pic.twitter.com/ewe34rOf4H

लोगों के पैसे का इस्तेमाल देश के कल्याण के लिए-पीएम

आईटी पेशेवरों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज टैक्स भरने की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले की अपेक्षा लोग टैक्स भरने के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनके पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है। उनके पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में लगाया जा रहा है।

More people are paying taxes because they have faith that their money is being used properly and for the welfare of people: PM Narendra Modi addressing IT professionals in Delhi. pic.twitter.com/GMH6V2kqsI